Лишение свободы грозит карманнику из Хабаровского края

Установлено, что мужчина по утрам и вечерам заходил в автобусы и крал мобильные телефоны из дамских сумок и карманов. Выяснено, что фигурант причастен к пяти подобным эпизодам. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей. Все похищенные гаджеты злоумышленник продал.

Ранее фигурант уже был судим за совершение аналогичных преступлений. Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, передано в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Пока злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.