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05:37 (мск), источник: РБК

В Китае на нефтехимическом заводе произошел взрыв

В китайской провинции Шаньдун на востоке страны на нефтехимической заводе произошел взрыв, сообщает Xinhua со ссылкой на заявление местных властей.

Инцидент, как уточнили собеседники агентства, произошел утром 5 июня. В результате происшествия, по информации администрации региона, на одной из погрузочных площадок начался пожар.

Информации о погибших или пострадавших при взрыве, как пишет Xinhua, пока нет. Остальные обстоятельства и причины произошедшего в настоящий момент уточняются. ​

Ранее, 1 июня, стало известно о том, что взрыв произошел на заводе по производству спирта в американском городе Камбрия. В результате происшествия, по информации сотрудников правоохранительных органов, «несколько человек получили ожоги». Точное количество пострадавших тогда не называлось.

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