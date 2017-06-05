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05:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Шарыпово водитель иномарки насмерть сбил 6-летнего мальчика

Его 55-летнюю бабушку госпитализировали в больницу.

На 3 км дороги Шарыпово — Дубинино водитель иномарки Toyota сбил 55-летнюю женщину и ее 6-летнего внука на пешеходном переходе. В результате аварии ребенок погиб на месте, а его бабушку с тяжелыми травмами доставили в больницу. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

Предварительно установлено, что потерпевшие переходили дорогу перед автомобилем, который остановился в правом ряду. 30-летний виновник аварии, в свою очередь, ехал по второму ряду и не заметил пешеходов. На высокой скорости он сбил женщину и ребенка.

«Ранее водитель на машине Toyota привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. По результатам освидетельствования признаков опьянения не установлено», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

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