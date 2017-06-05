В Новосибирске пропал 52-летний мужчина
Евгений Юшников вышел из дома 1 июня, с тех пор о нем нет никаких сведений.
Евгений Юшников вышел из дома 1 июня, с тех пор о нем нет никаких сведений.
В Новосибирске пропал 52-летний мужчина, об этом сообщает поисковый отряд «Маяк».
1 июня 52-летний Евгений Юшников вышел из дома и пропал.
Приметы мужчины: рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, светло — русые волосы, есть залысина, голубые глаза. Был одет в зеленую ветровку, светло- синие джинсы, черные туфли.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 02, (383) 232−18−69 (отдел розыска ОП № 10 «Советский»), 232−19−02, 330−02−02 (дежурная часть ОП № 10 «Советский») или на номер отряда «Маяк» 8−951−393−09−11.