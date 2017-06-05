Более 100 могил повредили вандалы на кладбище в Перми
ПЕРМЬ, 5 июня, ФедералПресс. На Северном кладбище Перми вандалы повредили более 100 могил. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
ПЕРМЬ, 5 июня, ФедералПресс. На Северном кладбище Перми вандалы повредили более 100 могил. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Сегодня был на Северном кладбище. Вандалы почти всем загнули кресты, именно на таких памятниках. Кварталы от 58 до 171 по центральной аллее», — сообщил один из пользователей в паблике «Мой город — Пермь» во «ВКонтакте.
Пользователь Валерий Тиунов сообщил, что пострадали более 100 могил: «На тех могилах, которые давно не посещали, вообще кресты отломили». Напомним, вчера, и июня праздновалась Троица, многие посещали могилы родственников на кладбищах.