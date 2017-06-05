Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый шёлковый путь проложили без России
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Путин: то, что сказала Меркель, продиктовано обидой
Елена Исинбаева показала подросшую дочь
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
15Happy Birthday, Mr. President
15Последствия урагана в Москве
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
08:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Более 100 могил повредили вандалы на кладбище в Перми

ПЕРМЬ, 5 июня, ФедералПресс. На Северном кладбище Перми вандалы повредили более 100 могил. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Сегодня был на Северном кладбище. Вандалы почти всем загнули кресты, именно на таких памятниках. Кварталы от 58 до 171 по центральной аллее», — сообщил один из пользователей в паблике «Мой город — Пермь» во «ВКонтакте.

Пользователь Валерий Тиунов сообщил, что пострадали более 100 могил: «На тех могилах, которые давно не посещали, вообще кресты отломили». Напомним, вчера, и июня праздновалась Троица, многие посещали могилы родственников на кладбищах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Двухлетний мальчик выжил, выпав из окна седьмого этажа в Новосибирске
Ряд арабских стран разорвал отношения с Катаром
Путин назвал ерундой слухи о наличии у РФ компромата на Трампа
Терезу Мэй раскритиковали за призыв к контролю интернета
Трампа обвинили в незнании теории глобального потепления
Постпред США раскритиковала Совет по правам человека ООН
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
СМИ узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Спорт
Кубок — для Зидана, Лига — для избранных Анализируем финал Лиги чемпионов и рассуждаем о пути развития европейского футбола
Авто
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь