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07:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинке во время урагана пробило голову

На нее упало ограждение.

В Челябинске во время урагана на женщину упало металлическое ограждение. С проломленной головой пострадавшую увезли в больницу.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, происшествие случилось 3 июня около дома № 2 по улице Салютной. Других пострадавших во время разгула стихии нет.

Шквалистый ветер обрывал линии электропередачи, вырывал с корнями деревья и валил рекламные щиты. Штормовое предупреждение в регионе продлено до конца сегодняшнего дня. По данным синоптиков, 5 июня порывы ветра будут достигать 20−25 метров в секунду, вероятны сильные дожди и грозы.

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