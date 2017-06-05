Челябинке во время урагана пробило голову
На нее упало ограждение.
На нее упало ограждение.
В Челябинске во время урагана на женщину упало металлическое ограждение. С проломленной головой пострадавшую увезли в больницу.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Шквалистый ветер обрывал линии электропередачи, вырывал с корнями деревья и валил рекламные щиты. Штормовое предупреждение в регионе продлено до конца сегодняшнего дня. По данным синоптиков, 5 июня порывы ветра будут достигать 20−25 метров в секунду, вероятны сильные дожди и грозы.