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09:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани ребенок едва не выпал из окна на шестом этаже

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Кировском районе оставленный в одиночестве ребенок поднялся на оконную раму на шестом этаже, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне утром на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонила женщина, которая сообщила, что в оконном проеме дома № 15 по Нурихана Фаттаха в Салават Купере стоит мальчик, на вид ему около шести лет, он просит о помощи и говорит, что дома никого нет.

К моменту прибытия спасателей ЗПСО № 2 во дворе появился 14-летний мальчик, который оказался его братом. Ребенок поднялся в квартиру и снял брата с подоконника без помощи спасателей.

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