В Казани ребенок едва не выпал из окна на шестом этаже
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Кировском районе оставленный в одиночестве ребенок поднялся на оконную раму на шестом этаже, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Кировском районе оставленный в одиночестве ребенок поднялся на оконную раму на шестом этаже, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне утром на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонила женщина, которая сообщила, что в оконном проеме дома № 15 по Нурихана Фаттаха в Салават Купере стоит мальчик, на вид ему около шести лет, он просит о помощи и говорит, что дома никого нет.
К моменту прибытия спасателей ЗПСО № 2 во дворе появился 14-летний мальчик, который оказался его братом. Ребенок поднялся в квартиру и снял брата с подоконника без помощи спасателей.