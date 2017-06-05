В Казани ребенок едва не выпал из окна на шестом этаже

Накануне утром на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонила женщина, которая сообщила, что в оконном проеме дома № 15 по Нурихана Фаттаха в Салават Купере стоит мальчик, на вид ему около шести лет, он просит о помощи и говорит, что дома никого нет.

К моменту прибытия спасателей ЗПСО № 2 во дворе появился 14-летний мальчик, который оказался его братом. Ребенок поднялся в квартиру и снял брата с подоконника без помощи спасателей.