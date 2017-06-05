В центре Волгограда на детскую площадку упало дерево
Дерево упало на детскую площадку в Центральном районе Волгограда.
Дерево упало на детскую площадку в Центральном районе Волгограда.
Старый высохший тополь рухнул на качели во дворе дома № 19 по улице Советской в воскресенье, 4 июня. Происшествие засняли прохожие.
По предварительной информации, случай обошелся без пострадавших. По словам очевидцев, упавшее дерево еще долго оставалось на площадке — коммунальные службы не спешили его убирать.
Напомним, что в Волгограде немало старых деревьев, и подобные случаи нередки. К счастью, в основном они обходятся без пострадавших, однако нередко «жертвами» становятся автомобили.