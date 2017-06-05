Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Самый толстый в мире мальчик похудел
Песков отреагировал на слова критики его дочери о мэре Москвы
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Прокуратура республики Крым открыла дело против России - СМИ
Провайдер Украины выполнил указ Порошенко в Крыму
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
15Последствия урагана в Москве
9Теракт в Лондоне
9Теракт в Манчестере
09:41 (мск), источник: ТАСС

Telegraph: один из лондонских террористов пытался вербовать детей

Заявление в полицию написала соседка, которая обвинила его в «промывании мозгов» ее детям.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Террористическая ячейка, к которой принадлежали совершившие теракты в британской столице экстремисты, находилась под наблюдением полиции с марта этого года. Как сообщила газета The Telegraph, один из нападавших попал в поле зрения правоохранителей еще как минимум два года назад, когда его уличили в вербовке детей.

Заявление в полицию написала соседка, которая обвинила его в «промывании мозгов» ее детям.

По словам женщины, конфликт произошел после того, как школьники, вернувшись домой с прогулки, заявили, что «хотят стать мусульманами». Помимо этого, газета приводит пример еще одного подростка, который ходил в тот же спортзал, что и один из нападавших.

Читайте также
Терезу Мэй раскритиковали за призыв к контролю интернета

Помимо этого, газета приводит слова подростка, который ходил в тот же спортзал, что и один из нападавших. По словам молодого человека, тот пытался убедить его и других вступить в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Кроме того, знакомый одного из исполнителей теракта (газета не уточняет, идет ли речь об уже упомянутом выше человеке или о другом участнике преступления — прим. ТАСС) также обращался в полицию после того, как узнал, что его товарищ начал симпатизировать радикальным исламистам. По его словам, тот регулярно слушал речи одного из радикальных американских проповедников-исламистов.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, а затем, доехав до рынка Боро-маркет, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Согласно последним данным, в результате атак семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них оценивается как критическое.

Сейчас полиция проводит обыски в восточных пригородах британской столицы в рамках расследования терактов и задержала несколько человек для допроса. Ранее в воскресенье полиция задерживала 12 человек, один позже был отпущен на свободу. Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA («Кобра»), чтобы обсудить дальнейшие действия властей в ответ на действия террористов.

Комментарии
2
А Б
Тот факт, что подросток заявил, что он желает стать мусульманином, ещё не говорит о том, что такое решение является результатом его вербовки (или попытки вербовки) со стороны террористов. Ислам сам по себе не является запрещённой религией, равно как и желание принять его в качестве веры. Если же в действительности имел место факт предложения вступления в террористическую организацию, то такие действия явно носят характер вербовочной работы со стороны террористов, что должно повлечь за собой соответствующие меры воздействия со стороны спецслужб.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
вася полянский
ты думаешь ортадоксы иудеи миролюбивы и толерантные к другим людям???? они в любую секунду готовы убить любого и возраст не показатель... так что вынеми из попы пальчик и дай дяди здрасти!!!)))))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Полицию предупреждали об экстремистских взглядах исполнителя теракта в Лондоне
08:12 (мск)© Ньюстюб
Катар считает решение арабских государств о разрыве дипотношений неоправданным
Четыре арабские страны разорвали отношения с Катаром
ВВС КНДР провели учения по нанесению ударов по авианосцам США
Голикова предупредила об эффектах повышения пенсионного возраста
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
Данни объявил об уходе из «Зенита» Полузащитник "Зенита" провел в клубе 9 лет
Авто
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность Певица призналась, что она с мужем Владимиром Пресняковым очень ждут рождения второго ребенка.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь