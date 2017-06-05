Девушка вылетела через лобовое стекло в ДТП на Ипподромской в Новосибирске
Всего в ДТП пострадали три человека, обстоятельства аварии выясняются, рассказали спасатели МАСС.
Всего в ДТП пострадали три человека, обстоятельства аварии выясняются, рассказали спасатели МАСС.
Девушка вылетела через лобовое стекло в ДТП на Ипподромской в Новосибирске, об этом сообщается в группе муниципальной
В 9 утра на улице Ипподромской столкнулись два автомобиля «Тойота». На место аварии отправились сотрудники МАСС. С помощью специального инструмента из искореженного автомобиля достали 27-летнего водителя.
«Так же серьезно пострадала пассажирка 1997 которая вылетела через лобовое стекло. Во втором автомобиле пострадал парень 1989 г.р., все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали спасатели.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.