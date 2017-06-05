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09:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Девушка вылетела через лобовое стекло в ДТП на Ипподромской в Новосибирске

Всего в ДТП пострадали три человека, обстоятельства аварии выясняются, рассказали спасатели МАСС.

Источник: Вести - Новосибирск

Девушка вылетела через лобовое стекло в ДТП на Ипподромской в Новосибирске, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

В 9 утра на улице Ипподромской столкнулись два автомобиля «Тойота». На место аварии отправились сотрудники МАСС. С помощью специального инструмента из искореженного автомобиля достали 27-летнего водителя.

«Так же серьезно пострадала пассажирка 1997 которая вылетела через лобовое стекло. Во втором автомобиле пострадал парень 1989 г.р., все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали спасатели.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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