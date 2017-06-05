Девушка вылетела через лобовое стекло в ДТП на Ипподромской в Новосибирске, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

В 9 утра на улице Ипподромской столкнулись два автомобиля «Тойота». На место аварии отправились сотрудники МАСС. С помощью специального инструмента из искореженного автомобиля достали 27-летнего водителя.