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09:47 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске ураган повалил более 70 деревьев

Глава города Евгений Тефтелев поручил в кратчайшие сроки устранить последствия субботнего шторма.

В субботу, 3 июня, ураган в Челябинске сорвал крышу со школы № 53, повалил 72 дерева, «отключил» 23 светофора и оставил без света порядка 300 многоэтажных и более 1 тыс. частных домов — результаты непогоды в понедельник, 5 июня, подвели в мэрии города на аппаратном совещании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Так, обрушение кровли произошло в Советском районе, на улице Овчинникова, 4: ветром сорвало 100 квадратных метров крыши, упало много деревьев.

В Ленинском районе оказались заваленными семь проездов, ветки падали во дворах, в том числе на машины.

В Металлургическом районе поваленных деревьев нет, но много крупных веток, которые упали из-за ветра, их сейчас убирают работники управляющих компаний. Большое дерево упало на торговый киоск в Тракторозаводском районе, на пересечении улиц Салютная и Горького. Пострадали шесть автомобилей.

Без электричества остались 303 многоэтажных дома, 1 120 частных и две больницы — 1-я и 8-я. «Там работали генераторы, так что пациенты не пострадали», — доложила начальник Горздрава Наталья Горлова.

Около шести вечера все дома были со светом, рапортуют в мэрии. Однако жители с этой информацией не соглашаются: в большинстве домов электроэнергию восстановили ближе к полуночи.

Начальник УМВД Челябинска Сергей Миронов добавил, что ветер оставил без светофоров 23 перекрестка — сотрудники ГИБДД регулировали дорожное движение вручную.

Градоначальник Евгений Тефтелев поручил руководителям районов в кратчайшие сроки устранить последствия субботнего урагана.

По данным Челябинского гидрометцентра, днем 5 июня в регионе сохраняется вероятность гроз, очень сильных дождей, града, а также усиления ветра до 20−25 м/с. В связи с ухудшением погодных условий подразделения МЧС продолжают нести службу в режиме повышенной готовности.

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