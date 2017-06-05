В Омске патологоанатомов заподозрили во взятках

По данным следствия, на протяжении нескольких лет они получали взятки от 40 ритуальных агентов. В городской клинической больнице № 11 нелегальный бизнес был поставлен на поток. Заведующая и санитарка патологоанатомического отделения неоднократно получали вознаграждения за ускоренную выдачу свидетельств о смерти и тел умерших, а также общее покровительство. К примеру, необходимый документ обходился ритуальщику в 2,5 тысячи рублей, а выдача покойника в 8 тысяч рублей. Помимо этого патологоанатомы брали деньги за предоставление информации похоронным агентам о родственниках умерших для дальнейшего предоставления похоронных услуг.

— По предварительным данным, за два года от каждого ритуального агента подозреваемые получили от 70 тысяч до 250 тысяч рублей, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправных действий подозреваемых. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.