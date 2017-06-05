В центре Воронежа вечером сгорели сразу два автомобиля

Вечером в воскресенье, 5 июня, в Воронеже загорелись две машины. Сообщение о ЧП на улице Фридриха Энгельса, 60 поступило в МЧС в 22:54. На место оперативно выехали спасатели. Им удалось потушить пламя уже в 23:03.

«В результате пожара повреждены огнем два бесхозных автомобиля», — сообщают в региональном МЧС.

По данным спасателей, при ЧП никто из людей не пострадал. Причину возгорания выясняют.