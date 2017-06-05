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09:50 (мск), источник: Новости Воронежа

В центре Воронежа вечером сгорели сразу два автомобиля

ЧП произошло в Ленинском районе.

Источник: Новости Воронежа

Вечером в воскресенье, 5 июня, в Воронеже загорелись две машины. Сообщение о ЧП на улице Фридриха Энгельса, 60 поступило в МЧС в 22:54. На место оперативно выехали спасатели. Им удалось потушить пламя уже в 23:03.

«В результате пожара повреждены огнем два бесхозных автомобиля», — сообщают в региональном МЧС.

По данным спасателей, при ЧП никто из людей не пострадал. Причину возгорания выясняют.

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