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10:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Bellingcat опубликовала продолжение расследования о крушении Boeing-777

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала фотографию ЗРК «Бук» 332, при помощи которой, предположительно, в 2014 году был сбит малайзийский Boeing-777, потерпевший крушение на востоке Украины.

Источник: Bellingcat

Журналисты считают фото подтверждением того, что «Бук» принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Эксперты группы утверждают, что сделанный в 2013 году снимок является последней фотографией ракетной установки перед ее передислокацией из России на Украину.

На фотографии запечатлен мужчина, который сидит в машине на фоне ЗРК «Бук» 332. На заднем фоне виден, как сообщает РБК, розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК «Круг». Как уточняет РБК, человек на фото занимается ремонтом военной техники. Сам механик рассказал изданию, что «точно был» в Курске в 2013 году и «возможно» в 2014 году.

По данным Bellingcat, на изображенном на снимке «Буке» отчетливо видны белые цифры номера, разметки габарита погрузки и транспортные марки. «Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео “Бука” 332, когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года», — утверждает экспертная группа.

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Журналисты добавляют, что фотографию сделали на транспортном дворе 53-й бригады. Подтверждением этого, поясняет Bellingcat, является другой снимок, опубликованный неназванным курсантом в августе 2014 года. На втором фото видны тот же розовый ракетный контейнер и «Бук» 332. Экспертная группа добавляет, что геотег снимка подтверждает, что он сделан во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова, недалеко от Курска.

Напомним, малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Вскоре после авиакатастрофы разведслужбы США и Германии сообщили, что самолет был сбит ополченцами с помощью ракеты «земля—воздух».

В сентябре прошлого года международная следственная комиссия обнародовала вторую часть доклада о ходе расследования крушения малайзийского Boeing. Специалисты считают, что в Донбасс «огневая установка “Бук” доставлена с территории Российской Федерации и после этого возвращена на территорию РФ».

Первая часть доклада Bellingcat была опубликована в декабре 2016 года, в нем экспертная группа сообщила об обстрелах Украины со стороны России летом 2014 года. Во второй части расследования Bellingcat назвала личность предполагаемого виновного в крушении Boeing-777 в Донбассе. В третьей части доклада говорится об «однозначных подтверждениях» личности виновника.

Комментарии
14
А Б
Этот вывод был очевиден сразу же после трагедии, если хотя бы даже просто проанализировать довольно большой объём попавшей в сети, потом быстро удалённой информации о переговорах военнослужащих РФ и т.н. ополченцев ДНР относительно произошедшего события.
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Кук Стус
Каких только вариантов не предлагалось, кажись 25 и все подходили. У караулова даже отдельная тема с укр. летчиком, мусолил с полгода.
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алексей смирнов
Да всем уже все понятно, а сколько было вранья.Россию видимо ждут миллионные иски от родственников погибших,и возможно очередные санкции.В итоге опять пострадает народ.
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