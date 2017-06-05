Bellingcat опубликовала продолжение расследования о крушении Boeing-777

Журналисты считают фото подтверждением того, что «Бук» принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Эксперты группы утверждают, что сделанный в 2013 году снимок является последней фотографией ракетной установки перед ее передислокацией из России на Украину.

На фотографии запечатлен мужчина, который сидит в машине на фоне ЗРК «Бук» 332. На заднем фоне виден, как сообщает РБК, розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК «Круг». Как уточняет РБК, человек на фото занимается ремонтом военной техники. Сам механик рассказал изданию, что «точно был» в Курске в 2013 году и «возможно» в 2014 году.

По данным Bellingcat, на изображенном на снимке «Буке» отчетливо видны белые цифры номера, разметки габарита погрузки и транспортные марки. «Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео “Бука” 332, когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года», — утверждает экспертная группа.