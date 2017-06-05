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15:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Две девушки и женщина пострадали в ДТП на перекрестке в Волгограде

Женщина и две девушки, пассажирки Renault Symbol, пострадали в ДТП в Ворошиловском районе Волгограда в воскресенье, 4 июня.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, около 21.00 напротив дома № 12 по улице Неждановой Renault столкнулся с Volkswagen Polo, не пропустив его на нерегулируемом перекрестке. За рулем первого, как уточняется, находился 38-летний мужчина, за рулем второго авто — 24-летний мужчина.

В Volkswagen никто не пострадал. Пассажирки Renault, получившие травмы, были доставлены в больницу.

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