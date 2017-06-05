По всей Украине объявлена чрезвычайная пожароопасность

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о высоком уровне пожарной опасности 5—6 июня в 9 регионах страны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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« 4—6 июня в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и в большинстве районов Одесской и Николаевской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.