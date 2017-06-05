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10:27 (мск), источник: Интерфакс

Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области Сергей Егоров арестован по решению суда, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что в отношении арестованного назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

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По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе «50 лет Октября». Один из участников бытового конфликта взял дома оружие и расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей.

Подозреваемый был задержан, им оказался 45-летний москвич. По данным полиции, в момент преступления он был пьян.

Уже после задержания предполагаемого убийцы в багажнике машины на прилегающей к дому территории было обнаружено тело еще одной женщины с огнестрельными ранениями. Таким образом, убитых оказалось девять.

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