Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью

Она отметила, что в отношении арестованного назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе «50 лет Октября». Один из участников бытового конфликта взял дома оружие и расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей.

Подозреваемый был задержан, им оказался 45-летний москвич. По данным полиции, в момент преступления он был пьян.

Уже после задержания предполагаемого убийцы в багажнике машины на прилегающей к дому территории было обнаружено тело еще одной женщины с огнестрельными ранениями. Таким образом, убитых оказалось девять.