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11:14 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области следователи проверят информацию о непропустившем скорую помощь водителе

В Новочеркасске следователи проверяют информацию СМИ о том, что водитель не пропустил карету скорой помощи, которая везла 4-летнего пациента, сообщает пресс-служба СК РФ по Ростовской области.

По данным СМИ, водитель не пропустил машину скорой медицинской помощи, перевозившую задыхающегося 4-летнего мальчика.

«В результате произошедшего ДТП водитель “скорой” вынужден был покинуть место аварии до приезда сотрудников ГИБДД, действуя в ситуации крайней необходимости. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки запрошена информация о факте дорожно-транспортного происшествия в ГИБДД и МБУЗ ГБСМП Новочеркасска», — говорится в сообщении. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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