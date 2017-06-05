В Ростовской области следователи проверят информацию о непропустившем скорую помощь водителе
В Новочеркасске следователи проверяют информацию СМИ о том, что водитель не пропустил карету скорой помощи, которая везла 4-летнего пациента, сообщает
В Новочеркасске следователи проверяют информацию СМИ о том, что водитель не пропустил карету скорой помощи, которая везла 4-летнего пациента, сообщает
По данным СМИ, водитель не пропустил машину скорой медицинской помощи, перевозившую задыхающегося 4-летнего мальчика.
«В результате произошедшего ДТП водитель “скорой” вынужден был покинуть место аварии до приезда сотрудников ГИБДД, действуя в ситуации крайней необходимости. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки запрошена информация о факте