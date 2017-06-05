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11:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

Ливневые дожди отрезали от цивилизации посёлок в Пермском крае

За пять дней вода в реке поднялась на три метра и подошла к жилым домам.

Министерство природных ресурсов сообщает о тревожной ситуации в посёлке Вая Красновишерского района. Со ссылкой на ГКУ «Вайское лесничество» ведомство передаёт, что ливневые дожди подняли уровень воды в реках с 1 июня на 3 метра.

«Каждодневные дожди привели к паводку реки Акчим, Мутиха и реки Вишера, тем самым реки затопили огороды, сенокосы. К некоторым домам вода подошла прямо к крыльцу. Но самое главное затопила дороги, тем самым остановила транспортное сообщение в сторону посёлка Вая», — говорят в лесничестве.

Синоптики сообщают, что пик паводка придётся на 5 июня.

«В Пермском крае интенсивные грозы наблюдались в восточной части Горнозаводского района. При этом в Бисере выпал крупный град диаметром 32 мм, а в посёлке Медведка (по данным очевидцев) наблюдался шквал. Также в восточных районах края прошли сильные дожди.

Больше всего осадков (30 мм за 12 ч) выпало в Октябрьском, а также на гидропосту Усть-Игум (38 мм за сутки). Из-за дождей и таяния снега начался ранее спрогнозированный резкий подъем уровня воды на р. Вишера (на посту Вая уровень поднялся за двое суток на 210 см, пик ожидается завтра, 5 июня)", — говорится в сообщении на сайте ГИС-Центра ПГНИУ от 4 июня.

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