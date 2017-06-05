В Богородске неизвестные подожгли Mitsubishi Outlander

Автомобиль Mitsubishi Outlander обгорел возле дома на улице Сакко в Богородске, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило ночью 4 июня. Обгорел моторный отсек автомобиля, припаркованного возле жилого дома. О пострадавших не сообщается.

По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.