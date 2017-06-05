В Богородске неизвестные подожгли Mitsubishi Outlander
Обгорел моторный отсек автомобиля на площади два квадратных метра.
Обгорел моторный отсек автомобиля на площади два квадратных метра.
Автомобиль Mitsubishi Outlander обгорел возле дома на улице Сакко в Богородске, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре поступило ночью 4 июня. Обгорел моторный отсек автомобиля, припаркованного возле жилого дома. О пострадавших не сообщается.
По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.