Ялтинец пытался за деньги пересечь границу с Крымом

Житель Ялты пытался пересечь границу с Крымом, дав взятку. Мужчина думал, что у него не все в порядке с документами.

— В процессе осмотра и проверки документов на машину 43-летний владелец авто обратился к сотруднику пограничного контроля с предложением пройти государственный контроль на коммерческой основе. Россиянин предполагал, что представленные им документы оформлены ненадлежащим образом, поэтому свой беспрепятственный проезд оценил в пять тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

Водитель возвращался на полуостров из России.

— Офицер предупредил о возможном уголовном преследовании за дачу взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей. Сделав определенные выводы, мужчина отказался от своих противоправных намерений. После прохождения всех видов контроля он продолжил движение по намеченному маршруту, — отметили в ведомстве.