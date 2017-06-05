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12:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Поезд со 130 пассажирами загорелся в Винницкой области

Сообщается, что возгорание возникло в кабине механика в дизельном локомотиве. Поезд состоял из трех вагонов, пассажиров экстренно эвакуировали.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Пожар в поезде, в котором находились 130 пассажиров, произошел утром в понедельник в Винницкой области; людей эвакуировали, огонь потушили, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«По прибытии первого подразделения (пожарных — Ред.) было установлено, что горит кабина механика в дизельном локомотиве. Поезд состоял из трех вагонов. В поезде находились 130 пассажиров, которых на момент прибытия подразделения эвакуировали из поезда. Угрозы жизни пассажирам нет. Пожар локализован в 06.44, а ликвидирован в 06.54», — говорится в сообщении.

Как отмечается, причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях. На месте происшествия работали около двух десятков пожарных машин, наблюдалось сильное задымление. Правоохранители перекрывали движение транспорта по соседним улицам.

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