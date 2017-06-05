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12:44 (мск), источник: РИА Новости

Житель Челябинской области обстрелял прохожего из ружья

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн — РИА Новости. Житель Магнитогорска Челябинской области в воскресенье обстрелял из ружья у одного из домов местного жителя, полиция проводит проверку, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.

«В воскресенье в 09.45 (07.45 мск) в дежурную часть отдела полиции “Орджоникидзевский” УМВД России по Магнитогорску поступило сообщение от гражданина 1987 года рождения. Он сообщил, что у одного из домов по улице Клубничной неизвестный причинил ему огнестрельное ранение правой стопы и голени», — говорится в сообщении.

Полицейскими установлено, что травму пострадавший получил в результате возникшего между мужчинами словесного конфликта, уточняется в сообщении.

Стрелявшим оказался местный житель 1968 года рождения, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, добавляется в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУМВД.

В ночь на воскресенье, 4 июня, мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

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