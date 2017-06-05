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12:47 (мск), источник: Интерфакс

Восстановление крыш домов после урагана в Нижнем Тагиле обойдется в 70 млн рублей

Екатеринбург. 5 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Специалисты восстановят кровли на 197 многоквартирных домах и 26 социальных объектах в Нижнем Тагиле (Свердловская область) после прошедшего урагана, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

«На восстановление кровель домов в Нижнем Тагиле потребуется не менее 70 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате порывистого ветра в городе снесло часть крыши школы N65. Фрагменты кровли разлетелись на расстояние до 300 метров. Также в здании выдавило несколько окон.

«По предварительным данным, только на ремонт кровли необходимо не менее трех миллионов рублей», — сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, в ходе урагана в городе упало около сотни деревьев.

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