Восстановление крыш домов после урагана в Нижнем Тагиле обойдется в 70 млн рублей
Екатеринбург. 5 июня.
Екатеринбург. 5 июня.
«На восстановление кровель домов в Нижнем Тагиле потребуется не менее 70 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате порывистого ветра в городе снесло часть крыши школы N65. Фрагменты кровли разлетелись на расстояние до 300 метров. Также в здании выдавило несколько окон.
«По предварительным данным, только на ремонт кровли необходимо не менее трех миллионов рублей», — сообщается в
Кроме того, в ходе урагана в городе упало около сотни деревьев.