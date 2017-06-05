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12:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

16-летняя девушка погибла, три человека пострадали в ДТП в Азовском районе

16-летняя девушка погибла, три человека пострадали в результате ДТП в Азовском районе Ростовской области 5 июня.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает «Блокнот», ДТП произошло около 00.20 на трассе Азов — Ростов.

Автомобиль Hyundai Sonata, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в рекламный щит.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка иномарки погибла. Водитель и еще два пассажира легковушки с травмами госпитализированы.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия.

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