16-летняя девушка погибла, три человека пострадали в ДТП в Азовском районе
16-летняя девушка погибла, три человека пострадали в результате ДТП в Азовском районе Ростовской области 5 июня.
16-летняя девушка погибла, три человека пострадали в результате ДТП в Азовском районе Ростовской области 5 июня.
Как сообщает «Блокнот», ДТП произошло около 00.20 на трассе Азов — Ростов.
Автомобиль Hyundai Sonata, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в рекламный щит.
В результате ДТП 16-летняя пассажирка иномарки погибла. Водитель и еще два пассажира легковушки с травмами госпитализированы.
Полицейские проводят проверку по факту происшествия.