16-летняя девушка погибла, три человека пострадали в ДТП в Азовском районе

Как сообщает «Блокнот», ДТП произошло около 00.20 на трассе Азов — Ростов.

Автомобиль Hyundai Sonata, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в рекламный щит.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка иномарки погибла. Водитель и еще два пассажира легковушки с травмами госпитализированы.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия.