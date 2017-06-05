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17:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Высокогорском районе пропал 85-летний мужчина

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В поселке Озерный пропал 85-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Заявление о его исчезновении поступило в отдел уголовного розыска 2 июня. Сын пропавшего мужчины сообщил, что первого июня около часа дня его отец ушел из дома в неизвестном направлении. Мужчина страдает потерей памяти, находится на учете у психиатра и признан недееспособным. Ранее он неоднократно уходил из дома, в последний раз осенью 2016.

Мужчина был одет в светлый свитер, темное трико и сланцы.

Следственно-розыскные мероприятия ведутся с 3 июня. Сегодня в поисковых работах участвуют спасатели Казанского ПСО, сотрудники ОВД, спасатели ПСЧ № 1, волонтеры и администрация Семиозерского сельского поселения.

Сегодня поиск пройдет в лесном массиве, прилегающем к поселку Озерный, на территории СНТ «Казаньхимстрой», «Полиграфист», «Полянка», «КАПО-2» и прилегающей территории.

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