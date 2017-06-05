В ГИБДД зарегистрировали самое большое в Москве превышение скорости за 2017 год
Нарушение было зафиксировано с помощью системы «Пит-стоп».
Нарушение было зафиксировано с помощью системы «Пит-стоп».
Сотрудники столичного ДПС задержали водителя автомобиля
«Мы считаем, что система эффективно пресекает грубые нарушения правил дорожного движения. Наша цель — показать нарушителю, что безнаказанным он не останется», — сказал он.
Система фото- и видеофиксации «Пит-стоп» была разработана ЦОДД. Она фиксирует превышение скорости более чем на 60 километров в час и автоматически передает информацию о нарушителе ближайшим экипажам ДПС. В результате водитель может быть оперативно задержан, а дело в отношении него — передано в суд. Систему «Пит-стоп» запустили в Москве в середине весны 2017 года. За это время, по данным ГИБДД, она зафиксировала 22 нарушения скоростного режима.