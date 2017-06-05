Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
"Выглядела сногсшибательно": светский хроникер о экс-жене Пескова
Коммунальные платежи будут рассчитывать с 1 июня по-новому
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
СМИ: маневр России ударит по Белоруссии
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Стали известны новые подробности гибели принцессы Дианы – СМИ
Прокуратура республики Крым открыла дело против РФ
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10Теракт в Лондоне
14:25 (мск), источник: Мослента

В ГИБДД зарегистрировали самое большое в Москве превышение скорости за 2017 год

Нарушение было зафиксировано с помощью системы «Пит-стоп».

Источник: Агентство «Москва»

Сотрудники столичного ДПС задержали водителя автомобиля Mercedes-Benz, который превысил скорость на 132 километра в час. Инцидент произошел в Москве на Бережковской набережной, где разрешенная скорость движение составляет 60 километров в час. Нарушение было зафиксировано при помощи системы «Пит-стоп». Об этом порталу Autonews.ru рассказал замначальника УГИБДД ГУ МВД России по столице Алексей Диокин.

«Мы считаем, что система эффективно пресекает грубые нарушения правил дорожного движения. Наша цель — показать нарушителю, что безнаказанным он не останется», — сказал он.

Система фото- и видеофиксации «Пит-стоп» была разработана ЦОДД. Она фиксирует превышение скорости более чем на 60 километров в час и автоматически передает информацию о нарушителе ближайшим экипажам ДПС. В результате водитель может быть оперативно задержан, а дело в отношении него — передано в суд. Систему «Пит-стоп» запустили в Москве в середине весны 2017 года. За это время, по данным ГИБДД, она зафиксировала 22 нарушения скоростного режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
Шесть арабских стран и Мальдивы разорвали отношения с Катаром
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
Минтруд заявил о снижении числа официальных безработных
Литва начала строить забор на границе с Россией
Глава МЧС призвал ввести санкции за неточный прогноз погоды
Арестован подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
Новая Mazda CX-5: известна цена базовой версии Российской офис японской марки пока не опубликовал полные прайс-листы на новое поколение кроссовера CX-5, но назвал стоимость самой доступной и самой дорогой машин
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного шоу про похудение, главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность Певица призналась, что она с мужем Владимиром Пресняковым очень ждут рождения второго ребенка.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь