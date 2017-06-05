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14:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске грузовик лишился части кузова в ДТП с ЗИЛом

Авария произошла на улице Петухова, грузовик Hyunda зацепил кузовом ЗИЛ и оставил его на отечественном авто, рассказали очевидцы.

В Новосибирске грузовик лишился части кузова в ДТП с ЗИЛом, об этом сообщается в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла на улице Петухова. Автомобиль ЗИЛ стоял припаркованный, он участвовал в дорожных работах. В это время по улице ехал грузовик «Hyundai.

«Хендай начал перестраиваться из правого ряда, чтобы объехать ЗИЛ, его не пропустили, он начал жаться вправо. В результате Хендай зацепил кузовом стоящий ЗИЛ. Кузов оказался разодран», — рассказали очевидцы.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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