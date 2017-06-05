В Новосибирске грузовик лишился части кузова в ДТП с ЗИЛом, об этом сообщается в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла на улице Петухова. Автомобиль ЗИЛ стоял припаркованный, он участвовал в дорожных работах. В это время по улице ехал грузовик «Hyundai.