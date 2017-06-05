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14:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Врачи рассказали о состоянии выпавшего из окна высотки двухлетнего ребенка

Следственный комитет сегодня начал проверку по факту падения ребенка из окна высотки в Новосибирске. Двухлетнего мальчика не выдержала москитная сетка. Он упал с седьмого этажа. Выжил. Сейчас в больнице.

Источник: Вести - Новосибирск

Максим Шевченко, корреспондент: «Прежде чем удариться о землю — мальчик пролетел больше 20 метров. Врачи говорят, что при таком падении шансов выжить очень мало. У мальчика это получилось. Помогла клумба. Он упал прямо на этот куст».

Мама была дома. Уснула. Заявили в СК. Малыш залез на подоконник, облокотился о москитную сетку. И упал с седьмого этажа. Очевидцы вызвали скорую.

Случай в этом году уже третий. Весной годовалый мальчик выпал из окна восьмого этажа в Калининском районе. Травмы были тяжёлыми, однако врачам удалось его спасти. В Бердске тринадцатилетний подросток потерял равновесие у открытого окна, когда решил проветрить комнату. Он, также, к счастью, выжил. И сегодня медики успокаивают — жить 2-летний малыш будет.

Сергей Сирота, заведующий отделение анестезиологии и реанимации 1-ой городской детской клинической больницы: «Всё обошлось более менее благополучно. Перелом ребра и ушибы внутренних органов. Ребенок в сознании и адекватен. Он в реанимации, он под наблюдением. Он ещё будет получать дополнительное обследование».

Кроме двухлетнего Миши в семье есть ещё один ребенок. Соседи говорят — родители — заботливые. Как случилось, что ребенок остался без присмотра — ума не приложат.

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