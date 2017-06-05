В Волгограде директор УК осужден за падение куска балкона на ребенка

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, он приговорен к 2 годам условно с испытательным сроком на 3 года, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, фигурант дела на 3 года лишен права заниматься деятельностью в сфере ЖКХ и управления жилыми многоквартирными домами.

Напомним, несчастный случай, в результате которого пострадал годовалый мальчик, произошел в 6 микрорайоне Камышина 10 февраля 2016 года. Кусок бетона, рухнувший с балкона, попал годовалому мальчику прямо в голову, когда он с бабушкой заходил в подъезд своего дома. Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга 1 степени и перелом костей свода черепа.

Следствием было установлено, что следить за состоянием балкона должна была управляющая организация. При осмотре дома в сентябре 2015 года был выявлен процесс разрушения балконных плит нескольких этажей двух подъездов. Работы по устранению недостатков были включены в план, но проводить их собирались только во втором квартале 2016. Тем временем процесс разрушения, сопровождающийся падением фрагментов конструкций, продолжался и в результате привел к ЧП. Лишь после случившегося управляющая компания стала принимать меры по ремонту и восстановлению целостности балконных плит.