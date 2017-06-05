Петербуржец отстаивал место для парковки топором

Курьезный случай произошел ночью 5 июня в Калининском районе Петербурга. Сотрудники Росгвардии вынуждены были задержать мужчину, угрожавшего соседу топором. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Патрулируя территорию, сотрудники полиции получили сигнал: у дома 38 по улице Верности неизвестный угрожает оппоненту топором. Приехав на место, сотрудники Росгвардии увидели двоих соседей, не поделивших место для парковки во дворе. Доказать свою правоту один из драчунов решил приспособлением для колки дров.

У хулигана изъяли тяжелое оружие и отправили его в ближайший отдел полиции.