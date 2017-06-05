Петербуржец отстаивал место для парковки топором
У хулигана изъяли тяжелое оружие и отправили его в ближайший отдел полиции.
У хулигана изъяли тяжелое оружие и отправили его в ближайший отдел полиции.
Курьезный случай произошел ночью 5 июня в Калининском районе Петербурга. Сотрудники Росгвардии вынуждены были задержать мужчину, угрожавшего соседу топором. Об этом сообщает
Патрулируя территорию, сотрудники полиции получили сигнал: у дома 38 по улице Верности неизвестный угрожает оппоненту топором. Приехав на место, сотрудники Росгвардии увидели двоих соседей, не поделивших место для парковки во дворе. Доказать свою правоту один из драчунов решил приспособлением для колки дров.
У хулигана изъяли тяжелое оружие и отправили его в ближайший отдел полиции.