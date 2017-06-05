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15:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Обвиняемый в получении взяток экс-заместитель главы администрации Московского района Нижнего Новгорода приговорен к 7,5 годам лишения свободы

Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчина, располагая сведениями о размещении на территории Московского района Нижнего Новгорода незаконных нестационарных торговых объектов, решил воспользоваться ситуацией.

Он сообщил бизнесмену, что, если получит деньги, то не будет принимать установленных законом мер по выявлению, учету, демонтажу и перемещению торговых объектов и направлять в надзорные и правоохранительные органы информацию.

С целью конспирации своих преступных действий чиновник предложил бизнесмену передавать ему ежемесячно денежные средства в качестве части взятки путем безналичного перевода на расчетный счет. Всего таким образом чиновник получил 585 тыс. рублей.

Приговором Московского районного суда Нижнего Новгорода обвиняемому назначено наказание в виде — 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 10 млн. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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