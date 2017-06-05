Обвиняемый в получении взяток экс-заместитель главы администрации Московского района Нижнего Новгорода приговорен к 7,5 годам лишения свободы

Он сообщил бизнесмену, что, если получит деньги, то не будет принимать установленных законом мер по выявлению, учету, демонтажу и перемещению торговых объектов и направлять в надзорные и правоохранительные органы информацию.

С целью конспирации своих преступных действий чиновник предложил бизнесмену передавать ему ежемесячно денежные средства в качестве части взятки путем безналичного перевода на расчетный счет. Всего таким образом чиновник получил 585 тыс. рублей.

Приговором Московского районного суда Нижнего Новгорода обвиняемому назначено наказание в виде — 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 10 млн. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.