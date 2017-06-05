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15:47 (мск), источник: Actualitati.md

Таможенники раскрыли крупную контрабанду сигарет

Сотрудники таможенной службы задержали двух граждан Молдовы, которые работали водителями в румынской транспортной компании.

Источник: Actualitati.md

Подозреваемые работали по проверенной схеме: один из водителей пересекал границу с товарами, указанными в сопроводительных документах (пищевая продукция украинского происхождения в ассортименте) и если не был проведён контроль продукции, он сообщал своему соучастнику о возможности пересечения границы на грузовике, в котором были спрятаны сигареты.

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Таким образом, один из подозреваемых был задержан на таможенном посту в Джурджулештах утром 2 июня. При обыске специально обученная собака обнаружила контрабанду.

Спустя час после задержания первого подозреваемого, недалеко от города Вулканешты, инспекторы мобильной таможенной службы обнаружили и остановили второй грузовик, который ехал к посту в Джурджулешть для проверки. После сигнала специально обученной собаки, было принято решение демонтировать пол. После чего, во время подсчёта изъятых пакетов, были найдены 441000 сигарет марок Marlboro, Kent и Winston, с украинскими акцизными марками.

Как сообщает портал golos.md на данный момент подозреваемые находятся под домашним арестом сроком на 30 дней, а транспортные средства были изъяты с целью выяснения всех обстоятельств преступления.

Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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