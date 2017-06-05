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15:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии раскрыли двойное заказное убийство

Бездыханные тела женщин нашли в квартире.

Двух убитых женщин нашли в квартире жилого дома в Сибае в конце апреля. И до этого дня не было практически никаких зацепок. Однако оперативники МВД Башкирии и следователи сумели выйти на след преступников. В итоге задержали 34-летнего жителя Магнитогорска, ранее судимого за кражи и убийство и 33-летнего сына погибшей предпринимательницы.

Как сообщали в пресс-службе Следкома Башкирии, сын 55-летней бизнесвумен, которая занималась продажей товаров для шитья, договорился с бывшим сокамерником об убийстве матери. Он отдал ему ключи от квартиры и фотографии, пообещав заплатить 200 тысяч рублей.

— 21 апреля 2017 года исполнитель пришел в квартиру потерпевших, а заказчик координировал действия по телефону. Во время ожидания жертвы в квартиру пришла 30-летняя сестра заказчика. Выполняя указания, исполнитель убил ее и спрятал тело. Затем удушил и подошедшую хозяйку квартиры, — восстановили картину убийства в Следкоме республики.

Подозреваемых уже взяли под стражу.

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