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18:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

СК выясняет обстоятельства гибели семилетнего мальчика в водоеме в Урене Нижегородской области

Ребенок забрался упал в водоем и утонул.

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели семилетнего мальчика в водоеме в Урене Нижегородской области. По данным регионального СУ СК России, трагедия произошла 1 июня 2017 года в Урене на ул. Пролетарской.

Двое детей играли рядом с котлованом, вырытым для создания искусственного пруда. В ходе игры 7-летний ребенок забрался на гору вырытого грунта, после чего упал в водоем и утонул.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи Уренского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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