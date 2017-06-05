СК выясняет обстоятельства гибели семилетнего мальчика в водоеме в Урене Нижегородской области

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели семилетнего мальчика в водоеме в Урене Нижегородской области. По данным регионального СУ СК России, трагедия произошла 1 июня 2017 года в Урене на ул. Пролетарской.

Двое детей играли рядом с котлованом, вырытым для создания искусственного пруда. В ходе игры 7-летний ребенок забрался на гору вырытого грунта, после чего упал в водоем и утонул.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи Уренского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.