Под Екатеринбургом нашли залитую кровью «Газель»
На ней уехали бизнесмен и его адвокат.
На ней уехали бизнесмен и его адвокат.
В поселке Седельниково под Екатеринбургом обнаружили грузопассажирскую «Газель», залитую кровью. В
Однако известно, что на машине уехали московский бизнесмен Беслан Наурузов и его адвокат из Екатеринбурга Алексей Кощеев. Мужчины пропали. Причастными к их исчезновению могут быть бывший сотрудник ОВД Арамили Алексей Тиханов и владелец автомобиля Антон Корепанов. Сейчас их местонахождение устанавливается.
«Тиханов действительно непродолжительное время проходил службу в органах внутренних дел Свердловской области. В начале 2000-х годов он был уволен из системы МВД. Службу он проходил в одном из оперативных подразделений, занимался сыскной деятельностью. Если его причастность к исчезновению двух людей или к