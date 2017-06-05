Под Екатеринбургом нашли залитую кровью «Газель»

В поселке Седельниково под Екатеринбургом обнаружили грузопассажирскую «Газель», залитую кровью. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили «Уралинформбюро», что пока не комментируют данную информацию.

Однако известно, что на машине уехали московский бизнесмен Беслан Наурузов и его адвокат из Екатеринбурга Алексей Кощеев. Мужчины пропали. Причастными к их исчезновению могут быть бывший сотрудник ОВД Арамили Алексей Тиханов и владелец автомобиля Антон Корепанов. Сейчас их местонахождение устанавливается.