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17:11 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже внедорожник сбил 82-летнего старика

Сегодня, 5 мая, примерно в 9:40 под колеса внедорожника «УАЗ Патриот» попал 82-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Правоохранители выяснили, что за рулем был мужчина 1975 года рождения. Водитель сдавал задним ходом и, не убедившись в безопасности, допустил наезд на пешехода. ДТП произошло возле дома № 51 на улице Фридриха Энгельса — неподалеку от центрального рынка.

Пенсионер получил различные травмы. Его госпитализировали в воронежскую БСМП. У мужчины обнаружили ушиб головного мозга, ушиб головы и ушиб левой кисти.

Отметим, пункт 2 статьи КоАП 12.24 «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 25 тысяч рублей или лишения водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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