В Нижнем Тагиле из инкассаторской машины вытащили более 3 миллионов

В Нижнем Тагиле из машины инкассатора вытащили более 3 миллионов рублей. Преступление было совершено 28 мая 2017 года на улице Красноармейской,

Инкассатор собрал деньги из платежных терминалов города и должен был на личном автомобиле доставить их в фирму. По дороге мужчина ненадолго заехал домой. При этом банкноты он оставил в коробках на заднем сидении. Когда горожанин вышел из подъезда, он увидел разбитое стекло автомобиля и убегающего неизвестного с коробками.