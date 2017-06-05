Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: слова Путина испугали украинских чиновников
Инсульт ведет к алкоголизму
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Еда, футбол и авиация: последствия конфликта Катара с соседямиСаудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
СМИ: Россия не продается арабским шейхам
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
15Последствия урагана в Москве
22:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Нижнем Тагиле из инкассаторской машины вытащили более 3 миллионов

В преступлении подозревается екатеринбуржец.

В Нижнем Тагиле из машины инкассатора вытащили более 3 миллионов рублей. Преступление было совершено 28 мая 2017 года на улице Красноармейской,

Инкассатор собрал деньги из платежных терминалов города и должен был на личном автомобиле доставить их в фирму. По дороге мужчина ненадолго заехал домой. При этом банкноты он оставил в коробках на заднем сидении. Когда горожанин вышел из подъезда, он увидел разбитое стекло автомобиля и убегающего неизвестного с коробками.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, полицейские внимательно изучили видеозаписи с камер наблюдения и вышли на след подозреваемого. Им оказался 42-летний ранее судимый безработный из Екатеринбурга. В его квартире во время обысков нашли 850 тысяч рублей. За кражу в особо крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Кургане перевернулся батут
Катар отреагировал на решение арабских стран разорвать отношения
Нетаньяху: Израиль продолжит контролировать земли палестинцев
Иран готов поставлять Катару еду на фоне санкций арабских стран
Bellingcat представила продолжение расследования о крушении MH17
МВД планирует повысить пошлины на загранпаспорта и права
Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми
Британская полиция назвала имена лондонских террористов
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции для разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Необычные приемы для керамической плитки
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
Проект планировки метро в Мытищах появится в 2017 году
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь