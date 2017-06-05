В Нижнем Тагиле из инкассаторской машины вытащили более 3 миллионов
В преступлении подозревается екатеринбуржец.
В преступлении подозревается екатеринбуржец.
В Нижнем Тагиле из машины инкассатора вытащили более 3 миллионов рублей. Преступление было совершено 28 мая 2017 года на улице Красноармейской,
Инкассатор собрал деньги из платежных терминалов города и должен был на личном автомобиле доставить их в фирму. По дороге мужчина ненадолго заехал домой. При этом банкноты он оставил в коробках на заднем сидении. Когда горожанин вышел из подъезда, он увидел разбитое стекло автомобиля и убегающего неизвестного с коробками.
Как сообщили «Уралинформбюро» в