Гражданин Румынии, обезвредивший террориста в Лондоне, прославился на весь мир

Флорин Морариу живёт в Великобритании уже полтора года. Во время теракта третьего июня он сумел обезвредить одного из нападавших, чем и прославился на весь мир. Румынский телеканал Digi24 опубликовал интервью Морариу, которое он дал журналистам BBC.

«Я бросил в него мусорный бак, затем подошёл к нему и ударил его по голове другим баком», — сказал гражданин Румынии Флорин Морариу.

Ответственность за теракт взяли на себя джихадисты ИГИЛ. Британская полиция установила личности нападавших, их имена опубликуют позже. По делу о теракте третьего июня задержаны 12 человек.

Напомним, в субботу в центре Лондона фургон на высокой скорости выехал на тротуар и врезался в пешеходов. Затем из автомобиля вышли несколько мужчин и атаковали прохожих. Нападавших ликвидировали. В результате теракта семь человек погибли, 48 пострадали.