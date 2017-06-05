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19:36 (мск), источник: 112.ua

Возможной причиной пожара на складах в Броварах называют короткое замыкание

Возгорание возникло с той части помещений, где не было людей.

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В Броварах горят склады с топливом

Как сообщил корреспондент телеканала «112 Украина», причиной масштабного пожара возле сервисного центра МВД под Киевом в городе Бровары, где горела пилорама и склады с игрушками, стало, вероятнее всего, короткое замыкание.

«По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание», — сообщил корреспондент.

Пожар на складских помещениях возник в месте, где не было людей, поэтому правоохранители называют вероятной причиной короткое замыкание. По словам сотрудников полиции, установить точную причину пожара можно будет только после проведения ряда экспертиз.

Как сообщалось ранее, под Киевом в городе Бровары вспыхнул масштабный пожар возле сервисного центра МВД.

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