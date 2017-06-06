В Воронеже в гаражах двух парней нашли гранаты, тротил, гексоген и порох

Летом прошлого года сотрудники регионального УФСБ поймали двух парней из Воронежа на сбыте крупной партии оружия. Молодые люди 23 и 24 лет продавали 20 боеприпасов к гранатомету ВОГ-17. Один из парней оказался ефрейтором одной из войсковых частей.

«При последующих обысках в гаражах задержанных обнаружили и изъяли ручную гранату Ф-1 и разные взрывчатые вещества: 67,4 грамма тротила, 660 грамм гексогена, 34,3 грамма нитроглицеринового пороха», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпасов. В ноябре 2016 года дело молодых людей рассмотрел Воронежский гарнизонный суд. Ефрейтор получил 2,5 года колонии общего режима. А его судимого до этого товарища приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима.

Подсудимые подали апелляцию. Московский окружной военный суд смягчил наказание одному из осужденных с 3,5 лет заключения до 2 лет колонии общего режима. А его подельнику приговор оставили без изменения.