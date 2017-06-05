Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Реакция в США на разрыв дипотношений арабских стран с Катаром
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Еда, футбол и авиация: последствия конфликта Катара с соседямиСаудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
10В тени красоты
15Последствия урагана в Москве
20:41 (мск), источник: РИА Новости

Скотланд-Ярд назвал имена двух лондонских террористов

ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд назвал имена двух из трех исполнителей теракта 3 июня — это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Оба террориста проживали в районе Баркинг на востоке Лондона.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Оба террориста проживали в районе Баркинг на востоке Лондона.

Батт — британский гражданин родом из Пакистана. Происхождение Редуана пока неясно: он называл себя и марокканцем, и ливийцем. Он также использовал имя Рашида Элкдара и другую дату рождения, сообщила полиция Лондона.

Читайте также
Telegraph: один из лондонских террористов пытался вербовать детей

«Хурам Шазад Батт был известен полиции и МИ-5. Однако никаких данных о том, что данное нападение планируется, не было, так что расследование было построено соответствующим образом. Другой человек, Рашид Редуан, ранее известен не был», — говорится в сообщении.

Вечером 3 июня на Лондонском мосту автомобиль врезался в толпу, после чего трое террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Полицейские ликвидировали злоумышленников. В результате теракта погибли семь человек, были 48 ранены, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что полиция нейтрализовала террористов через восемь минут после вызова. Сейчас по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины.

Комментарии
2
Александр Романов
Терроризм - это характерная примета времени. Просто в Европу террор в основном пришел с Ближнего востока, обнажая таким образом конфликт цивилизаций. А в США, РФ, или в той же Украине, террористы совершают совершенно бессмысленные убийства. Последний пример - электрик в Тверской обл (9 чел. ни за что).
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир *****
Теперь Британия сама ощутит своей шкурой,что такое терроризм,который она с Америкой и другими такими же - расплодили его по всему миру!...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Флагу ИГИЛ присягали в Лондоне, с полицией вели себя нагло
20:57 (мск)© Ньюстюб
Журналистка NBC поделилась впечатлениями от интервью с Путиным
Катар отреагировал на решение арабских стран разорвать отношения
Черногория официально вступила в НАТО
Иран готов поставлять Катару еду на фоне санкций арабских стран
Bellingcat представила продолжение расследования о крушении MH17
МВД планирует повысить пошлины на загранпаспорта и права
Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
«Емеля» в России: первый в стране домашний робот поступил в продажу «Емеля» — первый в России робот, понимающий естественный язык, поступил в продажу
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Необычные приемы для керамической плитки
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
Проект планировки метро в Мытищах появится в 2017 году
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь