В Омске у Музтеатра автобус сбил на «зебре» двух подростков

Сегодня около 18:50 в центре города произошло ДТП с участием автобуса. 32-летний водитель «ПАЗика» с полным салоном пассажиров неудачно повернул направо с улицы Думская на проспект Маркса. Транспорт проехал на красный свет и сбил двух подростков, которые шли по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий для них сигнал. Пострадали 17-летний юноша и 15-летняя девочка, оба доставлены в больницу, сообщили в УГИБДД по Омской области.

Автобус № 59 ехал по маршруту «Биофабрика-ОНПК». В момент аварии в салоне находились 26 пассажиров. Никто из них не пострадал. Также известно, что водитель был трезв.

Дополнительные обстоятельства происшествия устанавливаются.