«Скоро снова буду в строю»: Осмаев рассказал о своем состоянии после покушения

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Благодарю всех, кто переживал. Был момент, когда казалось, что пришло время встретиться с дорогими друзьями, отдавшими жизни, защищая родину, будь то на Кавказе или в Украине. Но Всевышний распорядился иначе, и земные ангелы из медиков Киева залечили так, что чуть ли не лучше, чем раньше :) Так что, на зло врагам, скоро снова буду в строю, даст Бог», — отметил Осмаев.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет “Глок” и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», — сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Окуева сообщала, что у ее мужа в результате ранения повреждена печень, легкие, разорвана диафрагма.

3 июня в прокуратуре Киева сообщили, что 58-летнему нападавшему объявлено о подозрении. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.