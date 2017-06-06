Организаторы фестиваля «Воронежский фронт» прокомментировали 2 ЧП со зрителями

Два человека пострадали во время первого международного военно-исторического фестиваля «Воронежский фронт» в деревне Галкино Рамонского района Воронежской области в воскресенье, 4 июня. Пожилому мужчине стало плохо на трибуне, а девушку сбил реконструктор на мотоцикле.

Корреспондент РИА «Воронеж» обратилась за комментариями к организаторам фестиваля.

— Между 13 и 14 часами охранник сообщил мне по рации, что на трибуне стало плохо мужчине в возрасте. Мы вызвали к месту ЧП скорую помощь. На фестивале с нами сотрудничала ООО «Первая скорая». Какое-то время карета скорой помощи ехала от парковки до трибуны. Через десять минут мне позвонил охранник ООО ЧОО «Ястреб-Воронеж» и сообщил, что медицинская помощь уже не требуется. Как выяснилось, пострадавший мужчина покинул фестивальную площадку, — рассказала представитель оргкомитета фестиваля «Воронежский фронт» Елена Дербина.

Второе ЧП произошло после реконструкции «Крымская наступательная операция 1944 года» на поле, где воссоздавали бой.

— На время реконструкции и парада поле боя было оцеплено, зрителей просили не выходить на опасную территорию. После реконструкции на поле был запланирован парад с участием представителей военно-исторических клубов и военной техники. Однако одна из зрительниц выбежала на поле боя, чтобы собрать гильзы — зрители коллекционируют такие сувениры. Реконструктор на старом немецком мотоцикле кричал этой женщине, чтобы она отошла, но она не обратила внимания на его призывы. В итоге мотоцикл задел женщину, но она не пострадала. Медицинская помощь ей не потребовалась (по данным ГИБДД, девушку доставили в БСМП с повреждением мягких тканей — прим. РИА «Воронеж»). Одна зрительница прислала нам SMS о том, что она была свидетелем неосмотрительного поведения собирательницы гильз, — добавила Елена Дербина.