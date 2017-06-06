Момент взрыва Solaris в центре Омска попал на видео

Напомним, инцидент произошел 5 мая около 15:00 часов на улице Масленникова. 27-летний водитель Hyundai Solaris не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado под управлением 44-летнего мужчины. После удара у Solaris загорелся моторный отсек, а затем прогремел взрыв. К счастью, никто из людей не пострадал.

На появившихся в соцсетях записях хорошо виден момент взрыва. Улицу заволокло черным дымом, затем появилось открытое пламя и произошел хлопок. Место ЧП сразу же окружили очевидцы, снимавшие происходящее на камеры, оперативно подъехали спасатели.