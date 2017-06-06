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06:48 (мск), источник: Om1.ru

Момент взрыва Solaris в центре Омска попал на видео

Водитель был сильно пьян и не использовал огнетушитель.

Напомним, инцидент произошел 5 мая около 15:00 часов на улице Масленникова. 27-летний водитель Hyundai Solaris не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado под управлением 44-летнего мужчины. После удара у Solaris загорелся моторный отсек, а затем прогремел взрыв. К счастью, никто из людей не пострадал.

На появившихся в соцсетях записях хорошо виден момент взрыва. Улицу заволокло черным дымом, затем появилось открытое пламя и произошел хлопок. Место ЧП сразу же окружили очевидцы, снимавшие происходящее на камеры, оперативно подъехали спасатели.

Как выяснилось позже, водитель Solaris был сильно пьян, из-за чего долго реагировал и вовремя не применил огнетушитель. В итоге с огнем боролись сотрудники МЧС.

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