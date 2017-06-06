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07:03 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Депутат свердловского ЗС раскрыл детали нападения на себя

Дмитрий Ионин получил сотрясение головного мозга, рассечение брови, травму челюсти и ушел на больничный.

Депутат Заксобрания Свердловской области от «Справедливой России» Дмитрий Ионин сообщил подробности нападения, которому подвергся в воскресенье, 4 июня в Екатеринбурге.

В своем аккаунте в социальной сети Facebook Ионин написал, что его избили несколько неизвестных, которые в процессе нанесения побоев не высказывали никаких претензий. «Результат — сильно рассечена бровь и легкое сотрясение. Ну и челюсть ушиблена. Откуда прилетело — не знаю, но буду разбираться. Пока не разберусь для себя — комментировать не вижу смысла. С заявлением в органы сам не обращался, так как в травмпункте “Доктор Плюс” (в 16.30 в воскресенье) все оформили и, по инструкции, сами передадут информацию о побоях в правоохранительные органы», — сообщил подписчика политик, отметая подозрение в самопиаре.

Стоит отметить, что Дмитрий Ионин является достаточно крупным мужчиной, а нападение шестерых человек в спортивных костюмах было, вероятно, хорошо спланировано. Ближайшие несколько дней депутат проведет на больничном и пропустит заседание регионального парламента, намеченное на вторник, 6 июня.

Уместно добавить, что в Свердловской области идет предвыборная кампания на пост губернатора. Однопартийца Ионина Геннадия Ушакова также избили во время выборов в ЗС осенью 2011 года.

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