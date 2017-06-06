Полиция отпустила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне

«Все арестованные в связи с терактом на Лондонском мосту отпущены без предъявления обвинений», — говорится в сообщении полиции.

В связи с терактом были задержаны 12 человек: семь женщин и пятеро мужчин.

Примечательно, что задержанные в связи с предыдущими терактами в Британии также были отпущены без предъявления обвинений.

За последние 2,5 месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

* Террористическая организация, запрещенная в России.