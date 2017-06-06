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00:44 (мск), источник: Nur.kz

15 лет тюрьмы грозит «челночнику», убившему своего коллегу в «Хоргосе»

Пятнадцать лет тюрьмы грозит 22-летнему торговцу, убившему своего коллегу на пропускном пункте «Хоргосе», передает телеканал КТК.

Источник: Nur.kz

В ДВД области уже подтвердили, что инцидент, действительно, произошёл на границе с Китаем. Камера наблюдения запечатлела, как оппоненты начинают выяснять отношения, а затем вступают в драку. В руке у одного из них появляется нож. А уже через несколько секунд другой участник потасовки падает.

25-летний Куаныш Толегенов умер от ножевых ранений. 22-летний Диас Карибжанов сейчас в изоляторе.

«Подозреваемый 95 года рождения задержан, который является жителем Панфиловского района. Также назначена судебно-медицинская экспертиза», — прокомментировала Айман Мырзекова, руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области.

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