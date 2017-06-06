15 лет тюрьмы грозит «челночнику», убившему своего коллегу в «Хоргосе»

В ДВД области уже подтвердили, что инцидент, действительно, произошёл на границе с Китаем. Камера наблюдения запечатлела, как оппоненты начинают выяснять отношения, а затем вступают в драку. В руке у одного из них появляется нож. А уже через несколько секунд другой участник потасовки падает.

25-летний Куаныш Толегенов умер от ножевых ранений. 22-летний Диас Карибжанов сейчас в изоляторе.