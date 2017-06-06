Склады на улице Радищева загорелись в Хабаровске рано утром

Хабаровск, 6 июня, AmurMedia.

Производственно-торговая база, расположенная в Хабаровске по ул. Радищева, загорелась сегодня рано утром. В настоящее время пожар в складском помещении огнеборцами ликвидирован, выясняются все обстоятельства, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В настоящее время причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются. На месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории по Хабаровскому краю и сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России.

Вызов о пожаре на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступил в 05.10 (по местному времени) 6 июня 2017 года. Возгорание произошло на территории производственно-торговой базы по улице Радищева. Склад двухэтажный, из металлоконструкций, обшитых сайдингом. По предварительным данным, в нём хранились личные вещи и имущество предпринимателя.

Оперативно прибывшие первые расчеты пожарной охраны обнаружили загорание в складском помещении на небольшой площади. В ходе разведки было обнаружено перекидывание огня на конструкции кровли. Огнеборцы незамедлительно провели боевое развёртывание, организовали работу по тушению пламени, а также по защите рядом стоящих зданий. На место происшествия также прибыли сотрудники электросетей, полиции, бригада скорой медицинской помощи.

В момент происшествия на складе людей не было, пострадавших нет.

В 06.30 пожар был локализован, его площадь составила около тысячи квадратных метров. В 07.54 пожарные расчеты ликвидировали открытое горение и приступили к проливке и разбору конструкций для недопущения повторного возгорания. В 08.40 пожар был полностью потушен.

Всего для ликвидации пожара было задействовано 45 человек, 13 ед. техники, из них от МЧС России — 35 человек, 10 ед. техники.