Склады на улице Радищева загорелись в Хабаровске рано утром
На данный момент пожар ликвидирован.
На данный момент пожар ликвидирован.
Хабаровск, 6 июня, AmurMedia.
В настоящее время причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются. На месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории по Хабаровскому краю и сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России.
Вызов о пожаре на пульт
Оперативно прибывшие первые расчеты пожарной охраны обнаружили загорание в складском помещении на небольшой площади. В ходе разведки было обнаружено перекидывание огня на конструкции кровли. Огнеборцы незамедлительно провели боевое развёртывание, организовали работу по тушению пламени, а также по защите рядом стоящих зданий. На место происшествия также прибыли сотрудники электросетей, полиции, бригада скорой медицинской помощи.
В момент происшествия на складе людей не было, пострадавших нет.
В 06.30 пожар был локализован, его площадь составила около тысячи квадратных метров. В 07.54 пожарные расчеты ликвидировали открытое горение и приступили к проливке и разбору конструкций для недопущения повторного возгорания. В 08.40 пожар был полностью потушен.
Всего для ликвидации пожара было задействовано 45 человек, 13 ед. техники, из них от МЧС России — 35 человек, 10 ед. техники.